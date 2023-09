Scout24 Aktie News: Scout24 fällt am Mittwochmittag

Scout24 im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 63,66 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 63,66 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 63,34 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.933 Scout24-Aktien.

Am 04.09.2023 markierte das Papier bei 64,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 1,10 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 27,55 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,02 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 121,96 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109,70 EUR umgesetzt.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,38 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

