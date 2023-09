Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 64,14 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 64,14 EUR zu. Bei 64,22 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.998 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,36 EUR an. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 0,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 28,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 68,02 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 08.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121,96 EUR – ein Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 109,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Scout24.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je Aktie aus.

