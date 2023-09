Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Vormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 63,66 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 63,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,60 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.389 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 64,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 27,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,02 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 109,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,96 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Scout24.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,38 EUR je Aktie.

