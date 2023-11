Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 62,80 EUR.

Das Papier von Scout24 legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 62,80 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,00 EUR aus. Bei 62,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.584 Scout24-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,08 EUR erreichte der Titel am 11.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 6,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,79 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,51 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

