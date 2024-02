Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 65,04 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 11:49 Uhr 2,0 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 65,16 EUR. Bei 64,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 19.265 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 69,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 6,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.02.2023 (50,32 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,34 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 132,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,54 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Handel aktuell: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels

MDAX-Handel aktuell: MDAX freundlich