Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 64,78 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 64,78 EUR zu. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 64,94 EUR zu. Mit einem Wert von 64,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.117 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 69,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,82 Prozent hinzugewinnen. Am 27.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,32 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 22,32 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,34 EUR.

Am 02.11.2023 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,80 EUR – ein Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 114,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Scout24.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,54 EUR je Scout24-Aktie.

