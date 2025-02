Scout24 Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Scout24

So bewegt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 94,40 EUR.

Um 11:43 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 94,40 EUR ab. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,35 EUR ab. Mit einem Wert von 95,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.921 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 1,64 Prozent zulegen. Bei 64,02 EUR fiel das Papier am 21.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,34 EUR aus.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,73 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

