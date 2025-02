Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 94,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,4 Prozent auf 94,50 EUR ab. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,45 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 95,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 796 Scout24-Aktien.

Bei einem Wert von 95,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Bei einem Wert von 64,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2024). Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 32,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,22 EUR je Scout24-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,34 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich in Grün

MDAX aktuell: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu