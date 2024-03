Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Donnerstagmittag Boden gut

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 68,98 EUR.

Das Papier von Scout24 legte um 11:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 68,98 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 69,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,06 EUR. Zuletzt wechselten 13.957 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 70,36 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 25,60 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,84 EUR.

Am 28.02.2024 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 132,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 115,20 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 02.05.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Scout24.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

