Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 98,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Scout24 konnte um 11:39 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 98,20 EUR. Bei 99,05 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.283 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 102,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 64,45 EUR fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 34,37 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,45 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,65 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

März 2025: Experten empfehlen Scout24-Aktie mehrheitlich zum Kauf