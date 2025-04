Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 98,40 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 98,40 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 99,05 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.142 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 102,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 4,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 64,45 EUR fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 34,50 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,45 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,65 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,27 EUR fest.

