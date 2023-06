Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Scout24 58,22 EUR

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 58,28 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 58,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 162 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,59 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,12 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,78 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 107,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,90 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

