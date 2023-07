Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 57,40 EUR.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 57,40 EUR abwärts. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 57,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 15.395 Stück.

Am 02.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 6,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 65,75 EUR angegeben.

Scout24 gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,90 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

