Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 57,36 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 57,36 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 57,30 EUR. Bei 57,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.109 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 02.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,54 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,29 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,60 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 65,75 EUR aus.

Scout24 ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121,90 EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 107,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,26 EUR je Scout24-Aktie.

