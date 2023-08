Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 60,98 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 60,98 EUR. Die Scout24-Aktie sank bis auf 60,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 12.165 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,32 EUR erreichte der Titel am 07.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 3,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 46,12 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 24,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,97 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 109,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,96 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Scout24 am 02.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,33 EUR fest.

