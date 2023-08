Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Vormittag ab

So bewegt sich Scout24

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 61,32 EUR abwärts.

Um 09:04 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 61,32 EUR ab. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 61,18 EUR. Bei 61,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 271 Scout24-Aktien.

Am 07.08.2023 markierte das Papier bei 63,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 24,79 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 66,97 EUR.

Am 07.08.2023 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 121,96 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 109,70 EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,33 EUR je Scout24-Aktie.

