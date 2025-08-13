DAX24.282 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1693 -0,1%Öl65,64 -0,2%Gold3.357 +0,1%
Aktienentwicklung

Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Donnerstagmittag fester

14.08.25 12:07 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von Scout24 zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 115,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:44 Uhr 1,0 Prozent auf 115,10 EUR. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,40 EUR. Bei 114,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.249 Scout24-Aktien.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 6,69 Prozent zulegen. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 74,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,45 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,63 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Scout24 die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

