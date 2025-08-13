Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 114,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 114,10 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 114,10 EUR. Die Scout24-Aktie sank bis auf 113,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.041 Scout24-Aktien.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 7,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,90 EUR fiel das Papier am 20.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,45 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,63 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

