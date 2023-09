Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 64,52 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 64,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 64,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 64,34 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.965 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2023 auf bis zu 64,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,12 EUR am 28.12.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,02 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,96 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,38 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

