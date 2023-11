Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Abschlägen

Scout24 im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 61,74 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 61,74 EUR ab. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 61,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,60 EUR. Zuletzt wechselten 10.897 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 67,08 EUR markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 8,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,79 EUR.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,80 EUR im Vergleich zu 114,70 EUR im Vorjahresquartal.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,51 EUR im Jahr 2023 aus.

