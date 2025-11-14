Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 88,75 EUR ab.

Um 11:45 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 88,75 EUR ab. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 88,35 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 89,30 EUR. Bisher wurden heute 24.804 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von 38,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 82,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 6,54 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,55 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 126,39 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 02.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie fällt auf Tief seit April - Bofa befeuert KI-Sorgen

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingefahren

Scout24-Aktie stabil: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro