Scout24 im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Nachmittag südwärts

14.11.25 16:08 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 88,10 EUR ab.

Die Scout24-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 88,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 87,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.206 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 39,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 82,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,85 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,55 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 126,39 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Scout24 am 26.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 02.03.2027 dürfte Scout24 die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen