Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 89,30 EUR nach.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 89,30 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,05 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 89,30 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 5.647 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 37,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 7,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,55 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,39 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 02.03.2027 dürfte Scout24 die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

