Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 63,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,6 Prozent auf 63,70 EUR. Bei 63,68 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 66,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 75.535 Aktien.

Bei 67,70 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 6,28 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,01 EUR an.

Am 02.11.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,54 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingefahren