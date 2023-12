Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 65,96 EUR ab.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 65,96 EUR ab. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,84 EUR nach. Bei 66,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.852 Scout24-Aktien.

Bei einem Wert von 67,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 2,64 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,01 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,54 EUR fest.

