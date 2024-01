Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 64,62 EUR ab.

Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 64,62 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,28 EUR nach. Bei 66,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.716 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,77 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,70 EUR. Dieser Wert wurde am 20.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 30,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 69,90 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 132,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,70 EUR umgesetzt.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,54 EUR je Aktie.

