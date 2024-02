Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Donnerstagnachmittag

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 65,36 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 65,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 66,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 65,76 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 43.996 Aktien.

Am 31.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,32 EUR. Dieser Wert wurde am 27.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je Scout24-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 71,34 EUR.

Am 02.11.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Scout24 am 28.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2023 2,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Start im Plus

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Handel aktuell: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels