Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 69,82 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:44 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 69,82 EUR. Bei 69,86 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,08 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 15.662 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,36 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 51,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 26,50 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 74,84 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 28.02.2024 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 132,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 115,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Scout24.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,87 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor 3 Jahren verdient