Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 69,72 EUR nach oben.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 69,72 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,86 EUR an. Bei 69,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 62.974 Stück.

Bei 70,36 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,32 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2022 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 74,84 EUR aus.

Am 28.02.2024 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,50 EUR – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 115,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,87 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor 3 Jahren verdient