Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittag

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 68,50 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 68,50 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 68,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.337 Scout24-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,15 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,28 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2022. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,99 EUR.

Scout24 ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 132,50 EUR umgesetzt, gegenüber 115,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Scout24.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

