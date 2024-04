Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 68,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 68,80 EUR zu. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,05 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.089 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 71,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 3,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,28 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,99 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 28.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,51 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 115,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,50 EUR ausgewiesen.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone

MDAX aktuell: MDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Scout24-Aktie verlieren nach Abstufung durch HSBC