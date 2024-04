Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag leichter

Kurs der Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 67,85 EUR abwärts.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 67,85 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 67,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 2.675 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Mit Abgaben von 21,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 74,99 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 28.02.2024. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 132,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 115,20 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 02.05.2024 gerechnet. Am 01.05.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,89 EUR je Aktie belaufen.

