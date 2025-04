Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 11:48 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 100,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.406 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 102,60 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 64,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,45 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,65 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

