Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

So entwickelt sich Scout24

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 71,40 EUR. Bei 71,55 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.395 Scout24-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,90 EUR) erklomm das Papier am 02.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 2,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 25,38 Prozent wieder erreichen.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,63 EUR an.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Scout24.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

