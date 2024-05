Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 71,40 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 71,40 EUR nach oben. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,55 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.240 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2024 bei 72,90 EUR. Gewinne von 2,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,28 EUR ab. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 34,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 78,63 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Scout24-Aktie.

