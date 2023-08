Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Verlusten

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 61,32 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,3 Prozent auf 61,32 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 60,74 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.188 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,79 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,97 EUR für die Scout24-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 07.08.2023. Das EPS belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent auf 121,96 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,70 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 07.11.2024 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

