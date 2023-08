Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 61,36 EUR.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 61,36 EUR abwärts. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,36 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 360 Scout24-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,32 EUR erreichte der Titel am 07.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 3,19 Prozent wieder erreichen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,97 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 07.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,96 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 109,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,33 EUR im Jahr 2023 aus.

