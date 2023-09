Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittag an Fahrt

Scout24 im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 65,32 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 65,32 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,62 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.650 Scout24-Aktien.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 0,46 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 46,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 41,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,02 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 08.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,96 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Scout24 die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,38 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Scout24-Investition eingebracht

Scout24-Aktie mit Plus: Jefferies hebt Ziel für Scout24 auf 72,50 Euro - 'Buy'

Analysten sehen für Scout24-Aktie Luft nach oben