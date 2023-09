Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 65,46 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 65,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 65,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,44 EUR. Bisher wurden heute 915 Scout24-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,62 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,24 Prozent hinzugewinnen. Bei 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 41,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,02 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 08.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 121,96 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,18 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Scout24 am 02.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,38 EUR je Aktie belaufen.

