Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 63,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 63,14 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 63,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 57.698 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 5,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 46,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 26,96 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,79 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 02.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,80 EUR, während im Vorjahreszeitraum 114,70 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,51 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Dienstagmittag

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte eine Scout24-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone