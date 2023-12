Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 63,16 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 1,3 Prozent auf 63,16 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 62,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,16 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.095 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 67,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,01 EUR.

Am 02.11.2023 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 27.03.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,54 EUR je Scout24-Aktie.

