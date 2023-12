Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Freitagvormittag nach

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 63,88 EUR.

Das Papier von Scout24 befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 63,88 EUR ab. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,88 EUR nach. Bei 64,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 1.730 Stück.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 5,64 Prozent niedriger. Bei 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,01 EUR an.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 132,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende mit Kursplus

Börse Frankfurt: MDAX klettert nachmittags kräftig

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX geht am Donnerstagmittag nahezu durch die Decke