Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 63,42 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 63,42 EUR nach. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 62,72 EUR. Bei 63,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 42.153 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 67,70 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 6,32 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,70 EUR. Dieser Wert wurde am 20.01.2023 erreicht. Abschläge von 21,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 70,46 EUR.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,80 EUR im Vergleich zu 114,70 EUR im Vorjahresquartal.

Die Scout24-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.03.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,53 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Montagshandels

Börse Frankfurt: MDAX gibt nach

Montagshandel in Frankfurt: MDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein