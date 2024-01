Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 63,08 EUR.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 2,0 Prozent auf 63,08 EUR ab. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 63,08 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.098 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 67,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 20.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 26,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,90 EUR für die Scout24-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 02.11.2023. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 132,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114,70 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Scout24 am 27.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,53 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

