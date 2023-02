Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Scout24 53,26 EUR

Um 12:04:58 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 53,28 EUR. Bei 53,34 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.170 Scout24-Aktien.

Am 03.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,42 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,64 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 15,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 64,95 EUR.

Am 03.11.2022 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 114,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 97,50 EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 27.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 1,75 EUR im Jahr 2022 aus.

