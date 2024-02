Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag stärker

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 65,86 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Scout24 konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 65,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 65,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,52 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 5.622 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 69,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.02.2023 auf bis zu 50,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je Scout24-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,34 EUR.

Am 02.11.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,78 Prozent gesteigert.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Start im Plus

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Handel aktuell: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels