Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 67,05 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 67,05 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 66,85 EUR. Bei 67,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.072 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 71,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,11 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 25,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 74,99 EUR aus.

Am 28.02.2024 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,64 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 115,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,50 EUR ausgewiesen.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,82 EUR je Aktie.

