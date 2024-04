Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 67,35 EUR nach.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 67,35 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 66,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.419 Scout24-Aktien.

Bei 71,15 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 5,34 Prozent niedriger. Bei 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 20,89 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,99 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 28.02.2024 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,51 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,50 EUR – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 115,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

