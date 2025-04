Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 100,70 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 100,70 EUR. Bei 100,40 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28.469 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,89 Prozent hinzugewinnen. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 36,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,45 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,65 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.

