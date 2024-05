Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag ohne große Veränderung

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 71,25 EUR.

Bei der Scout24-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 71,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 71,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 70,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.366 Scout24-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,90 EUR) erklomm das Papier am 02.05.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 2,32 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 25,22 Prozent wieder erreichen.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,63 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 08.08.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,86 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

